PRONTO E COLORIDO Estádio Morenão está pronto para a abertura do campeonato estadual

Foram 862 dias impedido de receber jogos profissionais por falta de segurança aos torcedores. Agora, após reformas e aprovação dos laudos de segurança, o Estádio Morenão, em Campo Grande, será o palco de abertura do Campeonato Sul-mato-grossense 2017. A partida será amanhã às 16h (MS), entre Comercial e Novo. Neste primeiro momento, o estádio foi liberado para receber apenas 9,5 mil torcedores - a expectativa era de 13 mil lugares.

Mesmo assim, os dirigentes dos clubes da Capital comemoraram a volta do principal palco do futebol local. Para o presidente do Comercial, Valter Mangini, é um privilégio fazer o que intitulou de “reeinauguração” do local. “Uma enorme satisfação. O Morenão é importante para o torcedor, para o futebol. Tudo se encaixou [houve mudança na tabela] para que fizéssemos essa reinauguração”, ressaltou o dirigente.

Apesar de satisfeito por voltar à antiga casa onde mandará os jogos, o dirigente lamentou a falta de tempo para a promoção do jogo. O clube foi informado da liberação do estádio, somente no fim da tarde da última quinta-feira. “Temos apenas dois dias para a divulgação. Em razão da situação, se tivermos cinco mil torcedores já estará de bom tamanho”, destacou Mangini.

A liberação do estádio às vésperas da partida, também impossibilitou o reconhecimento do gramado. O último treino foi ontem, no campo do CCI Vovó Ziza. Hoje, após o almoço na sede do clube, os jogadores seguem para um hotel onde permanecem concentrados. “Vamos jogar em casa, mas em um campo desconhecido”, ressaltou Mangini.

SIMBOLOGIA

No Novo, a expectativa também é grande para a volta ao Morenão. O presidente Américo Ferreira, considera o estádio como um símbolo para o futebol sul-mato-grossense. “É uma praça importante. Há uma simbologia em tudo o que envolve o Morenão, e os jogadores se envolvem com essa simbologia”, comenta.

Ao contrário do Comercial, os jogadores do Novo ainda terão um último treino, hoje pela manhã, antes da estreia no Estadual. A atividade será realizada na sede do clube, na saída para Sidrolândia. O Novo também não fará reconhecimento do gramado no Morenão.