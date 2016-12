CAMPO GRANDE Esposa de detento é presa com carro furtado e pode estar envolvida em crimes Suspeita pode estar relacionada com crimes à roubo de veículos

Mulher, de 30 anos, foi presa por envolvimento com quadrilha que rouba veículos na região do Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ela é esposa de um presidiário e foi flagrada com um carro modelo Chevrolet Cruze, com placas adulteradas, usado no transporte de drogas. Um homem de 35 anos também foi detido.

Conforme a Polícia Militar, equipe do 9º Batalhão recebeu denúncia de que o automóvel estava em situação irregular. Ao verificarem o chassi, foi constatado que era produto de furto com registro de ocorrência em Goiânia (Goiás) no dia 18 de novembro.

Os militares abordaram os suspeitos e eles confessaram que o Cruze era utilizado no tráfico de drogas. Foi verificado pelos policiais que a mulher tem participação em outros crimes como sequestro e roubos nas localidades e caso será investigado. Além do carro, uma TV de 40 polegadas foi apreendida.