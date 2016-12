EXPECTATIVA POSITIVA Esperança da população com administração de Marcos Trad alcança 60,52% Pessoas entrevistadas acreditam que prefeito eleito fará boa ou ótima administração

A expectativa da população campo-grandense com a administração de Marcos Trad (PSD) a partir de 1º de janeiro de 2017 é muito positiva e 60,52% afirmam que a administração do futuro prefeito será boa ou ótima nos próximos quatro anos . De 400 entrevistados entre os dias 19 e 21 de dezembro pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), apenas 8,75% dizem ter perspectiva negativa em relação à próxima gestão municipal.

De acordo com o levantamento do instituto, dos mais de 60% que têm expectativa positiva, maioria reside nas regiões do centro e do Prosa, que engloba bairros como Amambaí, Jardim dos Estados, São Francisco, Santa Fé, Chácara Cachoeira, Parque dos Poderes e Chácara dos Poderes. A pesquisa mostra ainda que é esperado que a futura administração seja ótima ou boa, sendo que a minoria acredita numa gestão ruim ou péssima. Vale ressaltar que 30,73% dos entrevistados são indiferentes e opinaram que o prefeito eleito terá mandato regular.

Outros dados do Ipems indicam que a aprovação de Marcos Trad é boa tanto entre homens quanto entre as mulheres, sendo que 60,96% delas e 60,02% deles confiam no futuro alcaide. A desaprovação ficou entre 9,70% para elas e 7,64% para eles.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.