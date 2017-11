CADASTRO Espera para biometria chega

a 2h neste sábado na Capital Eleitores devem realizar o cadastro até o dia 18 de março

A espera para realizar o cadastro da biometria da Justiça Eleitoral chega a duas horas neste sábado (4), no Memorial da Cultura, na avenida Fernando Correa da Costa. Até o dia 18 de março todos os eleitores da Capital devem realizar o procedimento, para que não tenha o título cancelado.

O atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no Memorial acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e nos sábados das 8h às 14h. Geralmente a espera não passa de 40 minutos para o cadastro da biometria, mas neste sábado a procura foi intensa e a fila demorava duas horas até o atendimento, que foi encerrado às 13h para que todos que estavam na fila fossem atendidos até às 14h. Esse é o terceiro sábado que o atendimento ocorre e para semana que vem há previsão de reforço no pessoal para atendimento. Hoje foram 31 guichês de cadastro.

No Memorial o atendimento é realizado por ordem de chegada e o eleitor que não levar uma cópia de um documento oficial de identificação ainda perde tempo em outra fila para fazer essa cópia. Por dia, conforme o TRE, cerca de 800 pessoas são atendidas no Memorial.

Durante a semana o melhor horário tem sido entre 12h30 e 13h, quando a espera é menor. Além do Memorial da Cultura, o cadastro da biometria pode ser feito na Central de Atendimento ao Eleitor, no Parque dos Poderes, com ou sem agendamento pela internet, no Centro Integrado de Justiça (Cijus), na rua 26 de Agosto, e no Posto de Atendimento Eleitoral do "Fácil" (também conhecido como Prático) dos terminais do Aero Rancho, General Osório e Guaicurus.

O eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.