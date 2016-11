NO CENTRO DA CAPITAL Esfaqueada pelo ex, mulher pede

socorro em quartel da PM Vítima foi socorrida e levada à Santa Casa; autor fugiu

Depois de ser atacada pelo ex-marido e esfaqueada, mulher, de 35 anos, pediu socorro em quartel da Polícia Militar, que fica na Rua 26 de agosto, no Centro de Campo Grande. O episódio de violência doméstica aconteceu no cruzamento entre as ruas Calógeras e Sete de Setembro.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, era por volta das 3h30min de hoje quando a mulher chegou na 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) ensanguentada, com ferimento de faca na coxa esquerda.

A vítima apontou ex-marido como autor do crime e o motivo não consta no registro policial. Socorrida, a mulher foi levada à Santa Casa. Militares fizeram buscas pelo agressor, mas ele não foi encontrado.