DANIFICADAS HÁ QUATRO ANOS Esculturas de tuiuiús do aeroporto de Campo Grande são restauradas Trabalho de restauração foi feito pelo artista plástico Cleir

Há quatro anos danificados, as esculturas de tuiuiús, que ficam em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, foram restauradas pelo artista plástico Cleir. A obra foi entregue simbolicamente hoje, mas a inauguração oficial será realizada no início de dezembro.

"Estou muito feliz por entregar à cidade os tuiuiús restaurados”, declarou o artista plástico se referindo ao monumento que recebe o nome de “Pantanal Sul”.

Cleir teve de reconstruir uma das aves e reforçar a estrutura de outras duas para que ficassem mais resistentes à ação do tempo e do clima.

"Todo trabalho é importante, mas essa restauração desperta um carinho especial, já que era muito triste ver as esculturas caídas logo onde muitas pessoas entram na cidade. Agora Campo Grande volta a dar as boas-vindas de braços abertos e com a beleza da nossa fauna tão rica, aos visitantes e moradores", completou o artista.

A restauração é resultado de uma parceria entre Cleir, o Sicredi e a Infraero. A praça onde o monumento está localizado também está sendo restaurada.

REVITALIZAÇÕES – Essa é a quarta obra revitalizada de Cleir. Em abril deste ano, ele pintou novamente o painel da Arara-Azul, localizado há 22 anos na fachada de um hotel na Avenida Afonso Pena.

Em 2016 revitalizou em Dourados, os painéis das Araras Vermelhas e do Papagaio Verdadeiro. ( Com assessoria)