EDUCAÇÃO Escolas estaduais apelam até a “vaquinha” para custear reparos antes de aulas Diretores correm para terminar serviços; aulas voltam em duas semanas

A menos de duas semanas para o início das aulas, as escolas estaduais enfrentam dificuldades para realização de reformas e, em muitos casos, estão usando recursos próprios para execução de reparos. Caixa extra, resultante de “vaquinhas”, doações, festas, rifas, tem sido a saída para custear os serviços. Em todo o Estado são 365 escolas estaduais, com 270 mil alunos em 2016. Eles retornam dia 13 e os professores, na próxima semana, dia 6.

Para garantir os reparos, compras de alguns itens e até a limpeza do prédio, na Escola Estadual Silvio Oliveira dos Santos, no Bairro Aero Rancho - que no ano passado atendia aproximadamente 1 mil alunos - o diretor Leandro Colombo Pedrini, também presidente do Conselho de Diretores das Escolas Estaduais (Condec), recorreu ao caixa extra. “Quando é feito eventos, como festa junina, rifas, a gente arrecada uma verba, que é usada para dar uma maquiada na escola, uma ajeitadinha. São coisas básicas, como pintura”, explica.

Na escola a “verba extra” garantiu a pintura de duas salas de aula, da sala e dos armários dos professores, e também o plantio de grama no pátio. Tudo feito em mutirão na semana passada. Ele diz ainda que a liberação de verbas para as ações é burocrática e geralmente no início de cada ano letivo, quando as aulas já começaram, situação que dificulta a realização de qualquer intervenção.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.