QUASE TUDO PRONTO Escolas de samba dão os últimos retoques para a folia em Campo Grande Prestes a entrarem no sambódromo, uva preocupa carnavalescos

As escolas de samba de Campo Grande estão finalizando os preparativos para os desfiles de Carnaval, que têm início na segunda-feira. O que preocupa os foliões é a chuva, que deve continuar caindo até, pelo menos, terça-feira. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo instável com pancadas de chuvas, especialmente no período da tarde e início da noite em quase todo o Estado.

Na escola de samba Unidos do Bairro Cruzeiro, o diretor de Carnaval, Thierreys Guedes, informou que 95% das fantasias e outros preparativos estão prontos. “Nós começamos em junho do ano passado. Pouco a pouco, tudo está ficando pronto”.

Guedes contou que as fantasias foram divulgadas nas redes sociais. “Nós fizemos questão de mostrar tudo, divulgar bastante, porque sentimos que muitas pessoas estão abandonando o Carnaval. Por isso queremos é chamar atenção mesmo”, pontuou.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.