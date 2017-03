CHÁCARA DOS PODERES Erosão em rua causa transtorno a moradores de bairro de Campo Grande Coleta de lixo foi suspensa e moradores não podem usar veículos

Moradores do bairro Chácara dos Poderes estão praticamente ilhados por conta de erosão que se formou no meio da Estrada WE1 e impede passagem de veículos.

Leitor do Portal Correio do Estado disse que situação é crítica no local. Segundo ele, além da erosão há canos de água expostos, postes caindo e, por conta da situação, coleta de lixo foi suspensa e, em caso de necessidade, ambulâncias, por exemplo, não conseguem passar pelo local.

Conforme o morador, na administração municipal anterior foi feito serviço de cascalhamento na rua, no entanto, com chuvas frequentes, erosões voltaram a se formar.

“Com essas chuvas, estamos três meses sem podermos nos locomover. Para entrar tem que deixar o carro fora ou longe de casa”, reclamou o morador.

Portal Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Grande, para saber se há previsão de obras para recuperação do local. Assessoria se comprometeu a encaminhar a demanda ao setor responsável.