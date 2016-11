CAMPO GRANDE Equipes trabalham para terminar pavimentação em entrada do aeroporto Pista está liberada para o tráfego, faltando apenas a pintura

Obras no asfalto da entrada do Aeroporto Internacional de Campo Grande estão terminando. Neste sábado, a pista estava liberada para o tráfego, faltando apenas a pintura da sinalização horizontal.

Equipe do Portal Correio do Estado fotografou resultado das obras de manutenção feitas no local que, fica a pouco mais de nove quilômetros do centro da cidade.