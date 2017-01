Campo Grande Equipes serão ampliadas e expectativa é tapar 80% dos buracos em 120 dias Prefeito Marcos Trad se reuniu com representantes de empreiteiras na tarde de hoje

Serviço de tapa-buraco, que foi retomado hoje em Campo Grande, terá reforço nas equipes de trabalho e estimativa é que em 120 dias pelo menos 80% dos buracos estejam tapados. Acordo para aumento das equipes foi firmado na tarde de hoje, em reunião entre prefeito Marcos Trad (PSD) e representantes de empreiteiras.

Segundo Marcos Trad, atualmente há sete equipes fazendo o serviço de tapa-buraco e número será ampliado para 17, incremento de 10 equipes das empreiteiras Selco, Pavitec e Wala Engenharia.

Prefeito disse que acordo foi um voto de confiança das empresas, que têm pagamentos pendentes do Município, mas aceitaram fazer uma força tarefa e colocar mais equipes nas ruas. Por conta da falta de pagamento, serviço estava sendo feito com pessoal reduzido.

"Foi dialogado e eles [representantes das empreiteira] viram as dificuldades econômicas do Município hoje e, de maneira altruístas e em favor da cidade, vão fazer a parte deles por Campo Grande", disse Trad.

Com ampliação da estrutura, se o tempo ajudar, cada equipe deve recuperar diariamente entre 150 e 200 metros de pavimento. Neste ritmo, expectativa é que em quatro meses seja possível tapar buracos de 80% dos trechos mais críticos da malha viária. Não foram divulgados quais são estes trechos.

Por conta da falta de pagamento na gestão anterior, tapa-buraco ficou suspenso nos meses de setembro, outubro e novembro, sendo realizado apenas por equipes da própria prefeitura, o que agravou a situação das ruas.

Marcos Trad afirma que serviços serão pagos em dia e será feito um cronograma para quitação dos débitos que a prefeitura acumulou ano passado.

Empreiteiras afirmam que serviço será feito no método tradicional, com uso de Concreto Betuminoso Usindo Quente (CBQU), recorte dos buracos, recomposição da base, compactuação e aplicação do pavimento.

Contratos com as empreiteiras vencerão nos próximos 90 dias e prefeito aguarda desfecho de ação judicial, que suspendeu processo de licitação de novos contratos. Expectativa é reduzir as despesas mensais com o serviço de R$ 4,5 milhões para R$ 3,2 milhões, economia de R$ 1,3 milhão por mês.