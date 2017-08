desperdício Equipamentos precários levam

prefeitura a descartar vacinas Município jogou vacinas fora por conta de problemas técnicos

Problemas em pelo menos cinco salas de vacina da rede municipal de saúde na região oeste de Campo Grande provocaram o descarte de doses.

A quantidade de vacinas que foram parar no lixo não foi divulgada pela prefeitura, mas a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) confirmou ter jogado fora o material após problemas no abastecimento de energia elétrica e falhas no funcionamento das geladeiras (muitas delas antigas) dos postos de saúde.

Unidades localizadas nos bairros São Jorge da Lagoa, Jardim Antártica, Bonança e São Conrado tiveram doses descartadas de pelo menos dez vacinas diferentes.

O problema também ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Buriti, mas a prefeitura nega. Porém, moradores da região dizem o contrário.

“Não tem vacina em nenhum posto da região há mais de 15 dias. Quando a gente procura vacina, dizem para ir no Coophavila ou no Caiçara. Tenho um filho de quatro anos que precisou e não achei no Buriti, que é onde eu moro, nem nos outros quatro postos em que estive”, afirmou uma moradora, que pediu para não ter o nome divulgado.

Após posicionamento da prefeitura, ao longo da semana a reportagem esteve nas unidades, mas nos locais as salas de vacina continuavam com problema.

*Leia reportagem, de Natalia Yahn, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.