PERIGO Em 20 minutos, chuva abre cratera enorme no meio de rua no bairro Estrela do Sul Durante temporal, ruas foram alagadas, família ficou ilhada e pessoa foi levada pela enxurrada

A forte chuva que atingiu Campo Grande, na tarde de hoje, causou estragos em diversas regiões da cidade. Na Rua das Balsas, no Bairro Estrela do Sul, o bueiro da via se transformou em uma cratera. As imagens foram feitas por moto entregador que passava pelo local.

Ao Portal Correio do Estado Vilton Rodrigues Filho, de 44 anos, contou que estava voltando de uma entrega, no Bairro Morada Verde, quando se deparou com o buraco. “Cerca de 20 minutos antes da abertura, eu tinha passado pelo local e não tinha nada de errado. Na volta, como eu estava devagar, avistei o buraco de longe”, contou o moto entregador.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram 28 milímetros de chuva e as rajadas de vento alcançaram velocidade de 63 km/h. No período, foram registradas quedas de árvores, enxurradas e alagamento na cidade.