sujeira Entulho é despejado por todos

os lados e Ecoponto só ano que vem Esperados há 5 anos, locais adequados para descarte demoram a sair

Sem local apropriado para o descarte de lixo e resíduos como entulho, poda de árvores e móveis velhos, Campo Grande está tomada por despejos irregulares em terrenos e margens de ruas, que viraram verdadeiros lixões.

Os Ecopontos seriam os locais corretos para esse tipo de descarte, mas dos cinco previstos apenas um está em andamento, e a previsão de término é somente para janeiro de 2018, cinco anos após a data prevista inicialmente.

A área em que o Ecoponto está sendo instalado fica no Bairro Zé Pereira, na esquina da Rua Sagarana com a Avenida Professor José Barbosa Rodrigues. A reportagem do Correio do Estado foi até o local e constatou que a obra da guarita está em andamento.

Funcionário, que não quis se identificar, comentou que as ações só voltaram à ativa há dois meses. “Somos em quatro trabalhando aqui e, de obra mesmo, só a guarita e o muro de arrimo que vamos construir ainda. De resto, serão contêineres que vão receber o descarte”, explicou.

O andamento da obra depende também do clima. “Estamos fazendo o acabamento e aguardando a entrega dos materiais do telhado, mas depende da chuva também. Semana passada, por exemplo, não trabalhamos quase porque choveu todos os dias”, completou.

De acordo com a Solurb, concessionária responsável pelos Ecopontos, a previsão de término da área no Zé Pereira, caso as condições climáticas colaborem, é para janeiro de 2018.

Além desse, outros quatro Ecopontos estão previstos para serem instalados na Capital, mas sem data para início das ações.

