Campo Grande Entulho de obra é colocado em calçada e impede passagem de pedestres Ontem, mesma situação foi flagrada no centro de Campo Grande

Entulhos de obra de construção realizada na rua Caxias do Sul, na região do bairro Coronel Antonino, foram colocados na calçada, impedindo o trânsito de pedestres no local.

Imagem enviada por leitor do Portal Correio do Estado mostra que a área destinada a passagens de pedestres está tomada por entulhos da obra, como pedaços de madeira e concretos.

Para transitar pelo local, pedestre precisa desviar do obstáculo e usar a pista de rolamento, o que pode colocar em risco sua segurança.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Código de Polícia Administrativa do Município veda que seja feito o impedimento da passagem em espaços públicos.

No artigo 11º, lei afirma que é proibido impedir por qualquer meio o libre trânsito de pedestres nas ruas, calçadas, estradas e caminhos públicos, exceto para efeitos de obras públicas ou por determinações policiais.

Caso a situação seja flagrada durante fiscalização do órgão, proprietário pode ser notificado e multado em valores que variam entre R$ 437,40 e R$ 2.187.

Ontem, Portal Correio do Estado noticiou a mesma situação em obra de construção na esquina das ruas 14 de Julho e Jornalista Belizário Lima, na área central de Campo Grande. Tapumes improvisados foram ocupados em toda a área destinada aos pedestres.

