MAIS DEBATE Entidades cobram mais tempo para revisar Plano Diretor de Campo Grande Justificativa é de que propostas do plano não foram objeto de discussão

Representantes de vários setores da sociedade civil divulgaram ontem carta aberta contra a pressa na elaboração do novo Plano Diretor de Campo Grande. A falta de participação de várias entidades e a inclusão de itens não discutidos nas audiências públicas são as principais reclamações do grupo, liderado pela seccional sul-mato-grossense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS).

Na última sexta-feira, a promotora de Justiça Andreia Cristina Peres da Silva, pediu reuniões do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb) em todos os dias úteis deste mês de dezembro. O objetivo é acelerar a revisão do atual Plano Diretor, que completou dez anos de vigência em outubro último.

Também assinam a carta que pede “readequação dos trabalhos de revisão do Plano Diretor” e mais audiências públicas, entidades ligadas ao setor das construção civil, como o Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul (Secovi-MS), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção e do Mobiliário de Campo Grande (Sintracom), Federação dos Trabalhadores na Construção Civil e do Mobiliário e Montagem Industrial do MS (Fetricom) e o Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis).

(*) A reportagem, de Eduardo Miranda, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.