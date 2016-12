Paralisação Enfermeiros e trabalhadores da limpeza

de postos se mobilizam para greve Atraso no pagamento dos salários motiva assembleias de trabalhadores

Enfermeiros que atuam na Santa Casa de Campo Grande e trabalhadores terceirizados da prefeitura que fazem limpeza dos postos de saúde da Capital paralisaram as atividades na manhã desta sexta-feira por atraso no recebimento do salários.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação de MS (Steac) convocou os cerca de 200 funcionários da empresa Mega Serv, terceirizada da prefeitura, para assembleia geral na manhã de hoje.

Conforme o sindicato, os atrasos de salário são constantes e os rendimentos deste mês ainda não foram depositados. Pelo menos durante a manhã de hoje, não deve haver limpeza nos postos de saúde.

Outra categoria que se mobiliza para paralisação é a dos enfermeiros da Santa Casa. O motivo da manifestação também é atraso de salário, que deveria ter sido depositado no 5º dia útil do mês, mas ainda está atrasado.

A assembleia dos trabalhadores ocorre durante toda a manhã e há possibilidade que greve seja iniciada ainda hoje.