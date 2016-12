Greve descartada Enfermeiros da Santa Casa retornam ao trabalho depois de pagamento Atraso no pagamento motivou paralisação na manhã de hoje na Capital

Saiba Mais Enfermeiros e trabalhadores de postos se mobilizam para greve

Enfermeiros da Santa Casa de Campo Grande encerraram a paralisação iniciada na manhã de hoje e voltaram ao trabalho depois que pagamento dos profissionais começou a ser efetuado, na tarde de hoje.

Pela manhã, 30% dos enfermeiros paralisaram as atividades como forma de manifestação pelo atraso no salário, que deveria ter sido deposito no 5º dia útil do mês. Mobilização estava prevista para ocorrer até que o pagamento fosse efetuado.

Diretor de finanças do Sindicato dos Enfermeiros do Estado (Siems), Sebastian Rojes, disse ao Portal Correio do Estado que durante a tarde o pagamento começou a ser feito e todos os funcionários voltaram ao atendimento normal.

Trabalhadores terceirizados da prefeitura que fazem limpeza dos postos de saúde também paralisaram atividades na manhã de hoje por atraso no pagamento.

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação de MS (Steac) convocou os cerca de 200 funcionários da empresa Mega Serv, para assembleia geral.

Portal Correio do Estado entrou em contato com o sindicato para saber o que ficou definido na reunião, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.