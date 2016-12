Nova administração Encontro com ex-prefeitos revela dificuldades da Capital para equipe de Trad Reunião acontece durante toda essa quarta-feira

Começou por volta das 9 horas de hoje e vai se estender no decorrer do dia reunião entre o prefeito eleito Marcos Trad (PSD), seus secretários, ex-prefeitos e ex-secretários de Campo Grande. O encontro, segundo Trad, tem objetivo de alertar a nova equipe para o que virá pela frente a partir do domingo (1º).

A reunião é fechada e não pode ser acompanhada pela imprensa, no entanto, Trad falou com a reportagem antes do encontro. Segundo ele, essa é a primeira vez que o um prefeito define o secretariado 20 dias antes do início da gestão.

“Objetivo principal é que os secretários possam entrar nas secretarias sabendo as dificuldades que vão encontrar. Campo Grande está em momento em que não é exagero dizer que é situação crítica. Está na UTI”, afirma Marcos.

Ex-prefeitos como André Puccinelli (PMDB), Nelsinho Trad (PDT) e Juvêncio César da Fonseca terão 20 minutos cada um para expor ao secretariado de Marcos como foram os primeiros dias de governo em suas épocas. No período da tarde, serão apresentadas peças publicitárias do Refis e combate à dengue.

Antes do encontro, o prefeito eleito aproveitou para destacar o fato do atual prefeito Alcides Bernal (PP) não ter detalhado a real situação financeira do município. “Se nem ele que está lá dentro sabe se vai pagar o 13º, imagina a gente que está entrando agora”, disparou.

O prefeito afirma que entre as primeiras ações a serem desenvolvidas nos primeiros dias no comando da cidade está a solução para centenas de buracos no asfalto e agilidade para compra de materiais escolares e uniformes, que tiveram licitação suspensa ontem pela prefeitura.