Encanto de Natal Apresentações de corais terminam hoje e escolha dos melhores começa amanhã O objetivo do projeto é levar o espírito natalino e a solidariedade a todos

Encerram hoje as apresentações gratuitas do projeto Encanto de Natal em Campo Grande. Serão realizadas quatro apresentações de corais a partir das 19h45, no Sesc Morada dos Baís.

O evento é gratuito e haverá várias apresentações de corais e um concurso. A população pode assistir as apresentações e votar nos melhores corais e também nas instituições carentes que podem ser beneficiadas pelo projeto.

A partir de amanhã (16) a população poderá votar no coral de sua preferência pelo site www.oencantodenatal.com.br. E para votar na instituição que será beneficiada basta ir em qualquer agência Sicredi da cidade e preencher um formulário totalmente gratuito.

As 11 instituições mais votadas e o coral mais votado serão anunciados no encerramento do projeto em um evento no próximo dia 22. O projeto é realizado por parceria de diversas empresas da cidade com o objetivo de levar o espírito de natal e a solidariedade a todos.