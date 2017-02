SHOPPING CAMPO GRANDE Empresários comprovam origem e mercadorias apreendidas são devolvidas Apreensão foi em duas lojas do Shopping Campo Grande semana passada

Mercadorias apreendidas pela Receita Federal nas lojas Metrópole e New Old, do Shopping Campo Grande, foram devolvidas pelo órgão depois que proprietários apresentaram notas fiscais e documentos que comprovaram a origem e autenticidade dos produtos.

Sapatos, roupas e perfumes foram apreendidos em operação da Receita Federal, Procon e Polícia Civil, no dia 2 de fevereiro. Ação ocorreu depois da denúncia de venda de produtos importados ilícitos e órgãos foram ao local verificar a procedência das mercadorias.

Na Metrópole foram encontradas sandálias da mesma marca com divergência de padrão, que levantou a suspeita de algumas não serem autênticas, perfumes sem informação de origem e produtos sem nota fiscal. Por conta disso, mercadorias foram apreendidas e proprietário notificado a apresentar documentos de comprovação de origem lícita.

Na New Old, houve apreensão na unidade do Shopping Campo e do Jardim dos Estados. No shopping, loja foi fechada por problemas com o CNPJ.

Depois da operação, empresário da Metrópole foi até a Receita e apresentou os documentos, que foram analisados e, por ausência de irregularidades, Receita Federal devolveu ontem todas as mercadorias que foram apreendidas na loja.

Em nota, proprietário frisou que todos os produtos comercializados na loja Metrópole são legítimos e têm notas fiscais.

“O que acontece é que recentemente foi aberta no Shopping Campo Grande uma loja que vende os mesmos produtos que os nossos, e a Receita apreendeu a mercadoria das duas. Mas agora já comprovamos que não temos nada de errado e estamos recebendo de volta nossa mercadoria”, informou o empresário.

Já a New Old informou que o problema com o CNPJ foi resolvido e a loja voltou a funcionar ontem, no centro comercial. Com relação aos produtos apreendidos, empresa afirma que foi comprovada a procedência de todos os produtos.