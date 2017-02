SUPRESA Empresa presenteia criança com uniforme igual ao dos "amigos coletores" Entrega foi feita no momento em que caminhão de lixo passou na rua

E foi na tarde de hoje que o pequeno Enzo Gabriel da Silva de Oliveira, 3 anos, realizou mais um sonho: vestir o uniforme da Solurb, concessionária responsável pela coleta de lixo de Campo Grande. Há nove dias, quando o Portal Correio do Estado noticiou a “paixão” da criança pelos funcionários que realizam a coleta na rua dele, os quais ele chama de “amigos”, o menino nem imaginava que o pedido seria atendido.

Ao ver a matéria publicada nas redes sociais, Wagner Luiz de Souza, que trabalha no setor de fiscalização da empresa há quatro anos, levou o caso ao superior. “Eu vi no Facebook e compartilhei. Meu gerente me chamou e perguntou se eu conhecia a criança, eu disse que não”, contou o trabalhador.

Conforme Wagner, esta não foi a primeira criança a receber o uniforme da empresa, e nem será a última. “A gente sempre recebe na rua o carinho das pessoas. Gostamos dessa consideração dos coletores com as crianças e diante do possível realizamos a entrega do uniforme”, detalhou.

Para deixar a entrega do presente mais emocionante, sem os “amigos coletores” saberem, no momento em que o caminhão apareceu na frente da casa para recolher o lixo, Wagner anunciou a entrega. “Como a gente sabe a hora que o caminhão passa na rua, esperamos ele chegar. Os funcionários não sabiam da entrega, ficaram muito contentes”, analisou Wagner, que também fez questão de posar para foto ao lado do “catador mirim”.

E para comemorar o momento, a criança, ofereceu refrigerante aos amigos, como já fez muitas outras vezes para agradar os amigos. Mas o sonho do pequeno Enzo só começou. “Agora o que ele quer é trabalhar com os amigos”, contou a mãe de Enzo, Jennifer Priscila da Silva, 24 anos.

CAMINHÃO

No dia 11 de fevereiro, nem mesmo a chuva foi capaz de impedir Enzo de subir no caminhão de coleta de lixo para tirar foto com os “amigos”.

Naquele dia, Jennifer contou que toda vez que o caminhão passa na Rua Dorselina Solador, no Bairro Tarsila do Amaral, o menino fala: “olha lá meus amigos, eles estão vindo mãe”. Como forma de interagir com a criança, o motorista buzina para ele toda vez que passa no local.

Proprietária de uma conveniência, Jennifer conta que o menino gosta de agradar os amigos com refrigerante e chiclete.

Mesmo com a chuva do dia, a mãe pediu aos coletores para deixarem Enzo subir no caminhão, que prontamente atenderam a criança.

