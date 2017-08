Felpuda

Enquanto o Estado brasileiro, nas esferas federal, estaduais e municipais, não promover as reformas e os cortes necessários para tentar ser viável, ágil e competente, inútil continuará sendo a criação de impostos, enfiados goela abaixo da classe produtiva, para “sair do vermelho”. A questão é simples: gasta-se mais do que se arrecada, a conta só cresce, assim como a inércia. E faltam vontade política e coragem. Só! Ester Figueiredo