Devastação Empresa corta 25 árvores para construir condomínio e revolta moradores Segundo a prefeitura, no local serão replantadas árvores menores

Cerca de 25 árvores foram cortadas pela empresa Progemix no cruzamento da Avenida Marquês de Pombal com Rua José Nogueira Vieira, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. A medida, no entanto, devastou a paisagem e revoltou moradores.

Professora universitária, de 45 anos, que preferiu não se identificar, disse ao Portal Correio do Estado que os cortes já duram uma semana. Até mesmo as que estavam na calçada foram removidas.

“Muitas árvores foram cortadas com motosserra e são árvores antigas, que estavam na calçada, que é passeio púbico. Parece que pode tudo neste País. As árvores foram eliminadas publicamente. Isso é lícito e normal? A paisagem e as sombras jaz”, criticou a professora.

Já assessoria de comunicação da prefeitura informou ao Portal Correio do Estado que, segundo a Divisão de Fiscalização de Áreas Verdes e Posturas Ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), a remoção foi autorizada.

Ainda conforme justificativa do poder público, a empresa Progemix irá construir condomínio e calçadas, mas, como as árvores estavam embaixo da rede de alta tensão e foram removidas. No local, serão replantadas árvores de menor porte.