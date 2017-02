INFRAESTRUTURA Empresa corrige asfalto levado

por enxurrada na Rachid Neder Prefeito vistoriou reparos que podem durar dois dias

Avenida Rachid Neder passa por reparos, hoje, depois de ter asfalto levado por enxurrada em Campo Grande. Trabalho foi vistoriado pelo prefeito Marcos Trad (PSD).

Falhas de drenagem, além da ausência de meio fio e sargenta em pontos da avenida são apontados como facilitadores para infiltração da água que levou blocos de asfalto. Engenheiro da Pavitec, Rogério Shinohara, ressaltou que reparos podem durar dois dias, se não tiver chuva.

No local, Marcos Trad afirmou que a empresa contratada para fazer tapa-buraco executará as correções sem ônus à prefeitura. Ele se surpreendeu com o tamanho dos blocos de asfalto arrancados pela enxurrada.