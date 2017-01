Campo Grande Recurso de empreiteira 'trava' obra

de rotatória que dá acesso a outlet Construção é impasse para conclusão e inauguração de shopping

Considerada o último entrave para inauguração do primeiro outlet do Estado, a construção da rotatória no anel viário em frente ao empreendimento segue com prazo indefinido para ser iniciada. Hoje, empresa que participa da concorrência entrou com recurso e o processo deve demorar mais ainda para ser finalizado.

A licitação para a obra orçada em R$ 1,5 milhão, no modelo concorrência, foi aberta no dia 8 de dezembro e as propostas das empresas interessadas entregam documentação ao Estado na quarta-feira passada.

Uma das participantes, a Coplan Construtora Planalto LTDA - que tem sede em São José do Rio Preto (SP) - entrou com recurso, conforme divulgado hoje pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). A empresa está recorrendo porque foi considerada inapta para participar do certame.

Outras empreiteiras que disputam a licitação e tiverem interesse em impugnar o recurso solicitado pela Coplan precisam apresentar documentação até o próximo dia 25.

Com isso, prazo para finalização do processo de licitação e, consequentemente, para o início das obras se estende ainda mais.

PROMESSA

A abertura do outlet já foi adiada diversas vezes pelos empresários. No início do mês, o governador Reinaldo Azambuja informou que iria fazer “o que é parte do Estado” e que abriria licitação para a obra.

A rotatória ao outlet foi um compromisso firmado entre Governo e o grupo investidor na época do início do projeto, em 2013.

O diretor da incorporadora Rivercom Construção Civil e Participações, Tito Alcântara Júnior, explicou que a obra vai permitir aos motoristas o acesso ao shopping sem prejudicar o trânsito na rodovia.

Com 80% do empreendimento pronto, ele justifica que aguarda o envio do cronograma de obras da rotatória para concluir o outlet. “Só faltam pequenos detalhes, com 90 dias dá para terminar, mas dependo da entrega da rotatória. Não tenho condição de concluir uma obra que eu não sei se terei acesso”, diz.