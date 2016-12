Campo Grande De asfalto a ecopontos, emendas

somam R$ 8,4 milhões no orçamento Projeto foi aprovado na Câmara hoje por unanimidade

Vereadores votaram em duas sessões, hoje, emendas de R$ 8,460 milhões no orçamento municipal do próximo ano. Maior percentual foi destinado a obras de infraestrutura, estando contempladas ainda promoção de saúde terapêutica, integração de ciclovias e construção de pronto atendimento pediátrico.

Relator do projeto, Eduardo Romero (Rede) ressaltou que todas as propostas atendem critérios técnicos e financeiros, estando previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Plurianual (PPA). Ou seja, ficaram somente 30 das 673 emendas apresentadas pelos vereadores.

Obras de infraestrutura, com investimento de R$ 4,9 milhões, incluem pavimentação e drenagem no Jardim das Perdizes, Roselândia, Nova Jerusalém e Santa Luzia, além de reurbanização das avenidas José Nogueira Vieira, Oceania e Rua Jerônimo de Albuquerque. Praça no Residencial Nova Olinda e Center Park também pode receber estrutura esportiva.

Ciclovias serão interligadas em trechos da Avenida Gury Marques, Vitor Meireles, Rita Vieira, Rua da Divisão, Graça Aranha, Avenida Fábio Zahran, Via Morena, Orla Ferroviária, Parque Linear do Segredo, Orla Morena, Avenida Afonso Pena, Parque Linear do Sóter, Avenida Cônsul Assaf Trad.

Na área da saúde, existem ações para saúde terapêutica (R$ 1 milhão), pediátrica (R$ 500 mil), construção de pronto atendimento infantil (R$ 500 mil), programa de castração canina e felina (R$ 300 mil) e ações de controle a leishmaniose (R$ 250 mil).

Dentre as emendas ainda figuram R$ 420 mil para implantação de ecopontos nas sete regiões do município e R$ 500 mil para se dotar de acessibilidade escolas, praças e locais de votação.

Todas as emendas estão incluídas no orçamento aprovado para o próximo ano, ficando a cargo do prefeito eleito Marcos Trad (PSD) definir quando efetivamente sairão do papel.

Houve unanimidade ainda pela manutenção do teto de suplementação em 5% e reserva de R$ 4,6 milhões destinados a entidades de assistência social a serem indicadas pelos vereadores até março.