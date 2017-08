SAÚDE Em vídeo, médico reclama do plantão em UPA da Capital: "não sou mágico" Ele orienta acionarem ouvidoria para fazer queixa sobre demora

Vídeo que está circulando em grupos do WhatsApp mostra médico reclamando de plantão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Leblon em Campo Grande.

Nas imagens não é possível ver o profissional, mas o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) confirma ter sido informado que foram gravadas no local.

"Estou atendendo. Sou um só. Não sou mágico, sou médico", declara o profissional em tentativa de explicar aos pacientes a demora no atendimento.

Ele ainda orienta as pessoas que estão aguardando a ligarem para algum vereador conhecido, para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou para ouvidoria para reclamar do tempo de espera.

Com base nas afirmações do médico é possível deduzir que esteja reclamando do “plantão Cinderela”, mecanismo criado pela Sesau em que a quantidade de profissionais é reduzida durante a madrugada por ser período de menor movimento.

“Não vou pedir paciência porque eu não teria. Meus pais usam SUS, mas não esse modelo horroroso que usamos aqui”, finaliza o médico.

Sobre o plantão Cinderela, o titular da Sesau, Marcelo Vilela, respondeu que “foi negociado com a categoria e já está estatisticamente comprovado que os atendimentos na urgência e emergência caem 75% na madrugada”.

Sobre a reclamação do profissional Vilela disse considerar normal. “Quando tem mudança sempre alguém reclama. É preciso um tempo para se adequarem”, finalizou.

PLANTÃO CINDERELA

O chamado “plantão Cinderela”, que começou no último dia 21, tem 6h de duração. Ou seja, antes, o profissional ficava 12h na unidade. Porém, como o período é de menor movimento, muitos apenas dormiam no local, sem realizar atendimentos, de acordo com a Sesau. Agora, a mesma quantidade de profissionais que já atuavam nos locais entrará às 19h e sairá à 1h, e outra equipe segue da 1h às 7h.