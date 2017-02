ECONOMIA Em um mês, prefeitura quita 46%

de dívida deixada por Bernal Servidores, hospitais e alguns convênios foram regularizados

A Prefeitura de Campo Grande quitou, em pouco mais de um mês, 46,5% dos débitos deixados pela antiga administração. Isso representa R$ 169 milhões investidos na regularização de salários e décimo terceiro dos servidores, além de repasses a hospitais e convênios.

“Não liquidamos empresas, mas serviços essenciais e folha de pagamento. Estamos com foco na saúde, sobretudo com fornecedores de medicamentos. Passado não dá para pagar imediatamente, senão quebra a prefeitura”, pontuou o secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, em evento no 9º Grupamento Logístico do Exército.

Em pouco mais de um mês foram regularizados, conforme o secretário, salário e décimo terceiro de servidores ativos e aposentados, encargos trabalhistas, consignados, além de repasses para Santa Casa, Hospital do Câncer Alfredo Abrão e encerramento do contrato com a Omep/Seleta.

Contratos passaram a ser revistos, diante do déficit de R$ 363 milhões deixado pela equipe do ex-prefeito Alcides Bernal (PP). Recuo, nesse caso, está associado a arrecadação de R$ 209 milhões com o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Mesmo de diante de números favoráveis, Pedrossian Neto ressaltou que exigirá de todas as secretarias corte de 20% no custeio, assim como busca por descontos de até 30% com fornecedores ou redução da quantidade de produtos comprados pelo município.