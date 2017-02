RETA FINAL Em último dia, Cordão Valu reúne carnavalescos na Esplanada Ferroviária Bloco desfila pela 11ª vez neste ano

O tradicional Cordão Valu encerra hoje as festividades dos blocos carnavalescos. O desfile teve início às 14h, na Esplanada Ferroviária, área central de Campo Grande. Em sua 11ª edição, o cordão atrai multidões todos os anos.

Ao som do grupo musical Vai Quem Vem, a expectativa de público para este ano é o mesmo do ano passado, quando o bloco arrastou quase 10 mil foliões para as ruas.

Suelem Miranda, de 47 anos, pelo sétimo ano consecutivo aproveita a oportunidade para se divertir e também ganhar um dinheiro extra. "Me divirto e trabalho", contou a vendedora ambulante que comercializa enfeites carnavalescos para os foliões.

Em dezembro de 2006, amigos decidiram criar o grupo para brincar nas ruas durante o Carnaval. No ano seguinte, o Cordão Valu desfilava pela primeira vez. De lá pra cá, o número de integrantes só aumenta.

O segundo e último dia de desfile das escolas de samba acontece hoje, na Praça do Papa, a partir das 20h. Se apresentam as escolas Vila Carvalho, Igrejinha, Catedráticos do Samba e Deixa Falar.