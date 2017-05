EDUCAÇÃO INFANTIL Em três semanas Campo Grande

Com a retomada das obras do Centro de Educação Infantil (Ceinf) do Bairro Tijuca, Campo Grande terá, em três semanas, mais 180 vagas para educação infantil.

Concluída a obra do Tijuca, mais dois Ceinfs serão finalizados nos bairros Jardim Centenário e Noroeste. As três unidades estão orçadas em R$ 7.943.256,65, mas já teve o desembolso de verba federal no valor de R$ 3.441.920,97 e recursos da prefeitura na ordem de R$ 3.217.914,16. No total, há saldo contratual de R$ 1.283.421,52 (R$ 758.196,78 do Governo Federal e R$ 525.914,16 de contrapartida).

As obras dos três Ceinfs estavam paralisadas há mais de 90 dias e atualmente estão com 84% dos serviços concluídos.

Obras inacabadas

Segundo informações da Prefeitura de Campo Grande, a atual gestão encontrou 14 creches inacabadas, 11 delas com níveis variáveis de conclusão, de 7,08%, como a unidade da Moreninha II e 85% como nos casos das três que estão em fase de retomada.

Neste grupo estão as creches do Anache (59,28% terminado); Jardim Colorado (20,74%); Jardim Radialista (24,51%); Jardim Talismã (37,68%); Moreninha II (7,08%); Nascente do Segredo (54,74%); Nashiville (22,07%); Oliveira III (43,71%); São Conrado (46,77%) ; Serraville (34%) e Vila Nasser (41,43%). Este conjunto de obras foi orçado em R$ 22 milhões, sendo R$ 16,1 milhões de verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 5,8 milhões de recursos da prefeitura.

Já houve o desembolso de R$ 7.172.223,80 do Fundo Nacional e R$ 3.320.968,63 da prefeitura. Há um saldo contratual de R$ 11,5 milhões (sem os ajustamentos de planilha), R$ 2,5 milhões de recursos próprios e R$ 8,9 milhões, repasse do FNDE.