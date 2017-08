118 anos Em sessão solene, vereadores prestam homenagem a 84 personalidades Evento será em comemoração ao aniversário da cidade

Acontece hoje, a partir das 19h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, solenidade em homenagem ao aniversário de 118 anos de Campo Grande. Na ocasião, vereadores realizarão a tradicional sessão solene de outorga de Título de Cidadão Campo-grandense, Título de Cidadão Benemérito e Medalha do Mérito Legislativo.

Ao todo, 84 pessoas serão homenageadas em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade campo-grandense.

Evento terá como tema o artesanato como forma de expressãos da cultura e da história de Campo Grande. Sessão contará com apresentação cultural do Grupo Ginga e o Hino Nacional será cantado por Lenilde Ramos.

Confira a lista dos homenageados:

Vereador Ademir Santana

Denise Gálico Marroni Name

Francisco Itenagoras de Almeida

José dos Santos Jafé

Vereador André Salineiro

Lindolfo Leopoldo Martin

Luis Pedro Nassar Scalise

Vilma Maria Inocêncio Carli

Vereador Ayrton Araújo do PT

Claudeci Lourenço da Silva

Hudson Aparecido Rocha Dias

Mauro Firmino

Vereador Betinho

Ilmar Renato Granja Fonseca

Maria Aparecida Galende Acosta

Valdecir Escalhar

Vereador Carlão

José Augusto Balieiro de Souza

Luis Alberto Ojeda

Maria Ida Meletti Moura

Vereador Cazuza

Gilmar Neri de Souza

Maria Helena Mendes - Medalha do Mérito Legislativo

Maria Judite Gomes Uliana Zago

Vereador Chiquinho Telles

Aroldo José de Lima

Elsom Ferreira Silva

Ricardo Emanuel Castro

Vereador Delegado Wellington

Angela Cristina Rodrigues da Cunha Castro Lopes

Camilo Kettenhuber Cavalheiro

Pedro Espíndola de Camargo

Vereadora Dharleng Campos

Alex Sandre Rodrigo Pereira Cazelli

Donizetti de Freitas Lemes

Marcelo Borges

Vereador Dr. Antonio Cruz

Antônio Cézar Lacerda Alves

Edilson dos Santos Silva

Vereador Dr. Lívio

João Carlos Polidoro da Silva

Maria de Fátima Meinberg Cheade

Paulo Douglas Almeida de Moraes - Medalha do Mérito Legislativo

Vereador Dr. Loester

Ana Paula de Oliveira Proti

Leonildo José da Cunha

Paulo Roberto Pegolo dos Santos

Vereador Dr. Wilson Sami

Humberto Tadeu Borges Daniel Araújo - Medalha do Mérito Legislativo

Pedro Vieira de Góes

Vereador Eduardo Romero

Angelo Marcos Vieira Arruda - Medalha do Mérito Legislativo

Helena Clara Kaplan

Jorge Gonda

Vereadora Enfermeira Cida Amaral

Adelina Maria Avesani Spengler - Medalha do Mérito Legislativo

Milda de Paula Muniz Mandetta - Medalha do Mérito Legislativo

Moara Bueno - Medalha do Mérito Legislativo

Vereador Fritz

Bitencourt Abel da Silva

Márcio de Souza Almeida - Cidadão Benemérito

Romeu Paulo Vidal Castilho

Vereador Gilmar da Cruz

Aroldo Luiz Estevão - Medalha do Mérito Legislativo

Fernando César Bernardo

Luiz David Figueiró - Cidadão Benemérito

Vereador João César Mattogrosso

José Pedro da Silva

Pedro Antônio Pegolo Filho - Medalha do Mérito Legislativo

Pedro Chaves dos Santos Filho - Cidadão Benemérito

Vereador Junior Longo

Eder Luis de Oliveira

Elizeu Dionizio Souza da Silva

Marcelo Augusto Santos Turine

Vereador Lucas de Lima

Aston Marques da Silva Junior

Renata Gonçalves Pimentel

Valdemar Menin

Vereador Odilon de Oliveira

Associação do Novos Advogados de Mato Grosso do Sul (ANA) - Medalha do Mérito Legislativo

José Mário Antunes da Silva - Medalha do Mérito Legislativo

Liel Trindade de Vargas

Vereador Otávio Trad

Niura da Silva Lacerda

Rodrigo Lauletta Pereira

Victor Cabrera de Eugenio Filho

Vereador Papy

Jeferson Baggio Cavalcante

Luiz Antonio Franco Vital

Vereador Pastor Jeremias Flores

Cícero Martins Castro - Medalha do Mérito Legislativo

Morivaldo Firmino de Oliveira

Paulo Rogério Ferreira

Vereador Professor João Rocha

Aleixo Paraguassú Netto

Benedito de Oliveira Neto

Heron Mascarenhas Bitencourt

Vereador Valdir Gomes

Carlos Villa Maior dos Santos

Dupla Patrícia e Adriana - Medalha do Mérito Legislativo

Maria das Graças Macedo

Vereador Veterinário Francisco

Carlos Alberto Moraes Coimbra - Medalha do Mérito Legislativo

Elenice Pereira Carille - Medalha do Mérito Legislativo

Jan Michel Barbosa de Oliveira

Vereador Vinícius Siqueira

Edson Luiz Bigolin

Hermas Renan Rodrigues

Marco Tulio Dias Lopes

Vereador William Maksoud

Fábio Possik Salamene

Paulo Fernando Garcia Cardoso

Rubens Pozzi Barbirato Barbosa