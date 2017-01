SAÚDE PÚBLICA Depois de flagrante e lotação, hospital reduz pacientes em corredores Prefeito voltou à Santa Casa neste domingo depois de uma semana

Uma semana depois de ter realizado visita surpresa na Santa Casa de Campo Grande, onde constatou, na ocasião, superlotação e falta de médicos, o prefeito da Capital, Marcos Trad (PSD) voltou à unidade hospitalar na manhã de hoje, e viu de perto melhora no atendimento, segundo ele.

No último domingo (15), o chefe do Executivo Municipal percorreu o maior hospital do Estado e ficou impressionado com a falta de qualidade no atendimento, opinião que mudou nesta manhã. “Senti uma melhora no atendimento”, pontuou o prefeito.

Com relação à superlotação, Trad afirma que também percebeu melhora. “Nos corredores encontrei cinco vezes menos pessoas do que na semana passada, além disso, todos os pacientes disseram que foram atendidos bem, e sem demora”, destacou.

PRIMEIRA VISITA

Depois da primeira visita, administradores da Santa Casa de Campo Grande e do Hospital Universitário (HU) estiveram reunidos, na terça-feira, 17, para definir melhorarias no sistema de regulação de vagas que encaminha pacientes para unidades de saúde. O foco foi agilizar atendimento a pacientes do setor de ortopedia.

Outra unidade pública de saúde visitada pelo prefeito na manhã de hoje foi a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino. No local, Marcos Trad afirmou que também percebeu melhora no atendimento desde a última vez que esteve por lá.