CAMPO GRANDE Em sauna, por causa de R$ 150

empresário espanca cliente Episódio aconteceu em clube recreativo no Centro da Capital

Confusão dentro de sauna por causa de suposta dívida de R$ 150 foi parar na delegacia de polícia. No fim da tarde de ontem, cliente que estaria devendo o referido valor para dono de restaurante foi agredido no espaço que fica em clube localizado entre as ruas Padre João Crippa e Barão do Rio Branco, no Centro de Campo Grande.

Homem, de 35 anos, declarou que estava na sauna juntamente com outras pessoas, entre elas empresário dono de restaurante, quando os dois começaram a discutir. O motivo da briga seria o valor de R$ 150 que o agressor acusou a vítima de dever, referente a alimentações.

Ainda de acordo com relatos, o empresário teria atacado o cliente com socos, chutes e empurrões. Por conta da agressão, o homem sofreu vários hematomas pelo corpo, inclusive no olho esquerdo.

Após o incidente, o agressor fugiu e o caso foi denunciado para investigação.