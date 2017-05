MARIA DA PENHA Violência contra a mulher tem média

de 6 chamados por dia na Capital Ocorrências são registradas pela Guarda que atende na Casa da Mulher

Em quatro meses, a Patrulha Maria da Penha atendeu 1.401 diligências e 741 ocorrências prestando auxílio a quem solicita medida preventiva. As diligências são atendimentos que acontecem por telefone, já as ocorrências são visitas dos guardas civis até a residência da vítima que solicitou o atendimento.

Comandada pela Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe atua na Casa da Mulher Brasileira e o atendimento é contabilizado mensalmente.

A chefe de divisão da patrulha, Nélis Braúna, explicou a equipe também faz acompanhamento da vítima via telefone, repassando orientações e dependendo do tipo de chamado.

“A Guarda Civil Municipal atendeu, no período de janeiro a abril deste ano, 741 ocorrências. Quando a vítima liga pedindo ajuda, nós deslocamos com a viatura até a residência para atender. Pode ser conter o agressor ou até mesmo para trazer a vítima até a Casa da Mulher Brasileira”, explicou Nélis.

A patrulha também atendeu casos de violência doméstica envolvendo agressões de filhos. Nélis citou como exemplo o caso de uma mulher de 76 anos, agredida pelo filho de 46 anos, que é usuário de droga.

A guarda civil municipal Ana Cristina Cardoso, comandante de uma das viaturas, pontuou que em cada visita a patrulha faz relatório e essas informações são repassadas à equipe que acompanha as mulheres que solicitam medida protetiva.

FRAGILIZADA

Segundo Ana Cristina, o cuidado no tratamento destas mulheres é diferenciado, pois a maioria está fragilizada por toda situação de violência. “Damos tratamento humanizado e orientação correta às vítimas. Para fazer este trabalho, passamos por um curso de capacitação específico, que tivemos na Guarda Municipal”, explicou.

A Patrulha Maria da Penha tem uma equipe de 25 guardas municipais, incluindo 10 mulheres, que atuam 24 horas no atendimento a ocorrências de violência contra a mulher. Se houver flagrante, o agressor é preso e conduzido à Delegacia da Casa da Mulher Brasileira.

Na Casa da Mulher Brasileira há ainda o serviço do Ministério Público, que dá encaminhamento ao Poder Judiciário. Nos casos em que a mulher já sofreu a violência, ela é conduzida até a unidade, onde recebe assistência psicológica e jurídica.

A Patrulha Maria da Penha conta com duas viaturas exclusivas para realizar as ocorrências e atendimento em Campo Grande. Uma guarda municipal sempre atua na viatura para ajudar em algum modo de não constranger a vítima durante os chamados.

Quem atua no serviço especializado precisou ser capacitado pela Delegacia da Mulher, Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e Defensoria Pública.

NÚMEROS RUINS

Pesquisa do Observatório da Mulher contra a Violência, que é ligado ao Instituto de Pesquisa DataSenado, mostrou que em Em Mato Grosso do Sul o aumento de assassinatos de mulheres pretas ou pardas foi de 53% e o número de estupros chega a 106,3 casos em grupo de 100 mil mulheres, o terceiro pior resultado do país.

Essa análise foi divulgada em fevereiro deste ano, com dados de 2014 do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde.