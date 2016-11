TEMPO VIROU Em minutos, ventania de 73km/h derruba árvores e causa transtornos na Capital Na Consul Assaf Trad motoristas tentaram retorno ao avistar alagamento

Forte chuva e ventania atingiram Campo Grande na tarde de hoje. Pontos da cidade ficaram alagados, fazendo com que os motoristas realizassem desvio. Árvores cederam com o vento e uma delas caiu em cima de veículos.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu 5.8 mm e as rajadas de vento chegaram a 73 km/h.

Na avenida Hiroshima com a avenida Aracruz, uma árvore caiu e impediu o trajeto dos condutores que passavam no momento. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Próximo ao Parque das Nações Indígenas, uma árvore de grande porte caiu em cima de dois carros que estavam estacionados.

Na avenida Consul Assaf Trad, nas proximidades do terminal Nova Bahia, houve alagamento registrado por leitor do Portal Correio do Estado. Também na região, carros tentaram fazer o retorno na contramão para evitar as águas que estavam tomando conta da via.

Na rua Santana, no Jardim TV Morena, uma grande árvore caiu e moradores tiveram de pedir ajuda aos bombeiros.

Houve registro de queda de energia em alguns pontos da cidade como no bairro Maria Aparecida Pedrossian.

No Aero Rancho, uma casa ficou alagada e a família precisou acionar o socorro. Conforme os bombeiros, alagamento, supostamente, teria acontecido porque o escoamento da chuva da rua não suportou quantidade de água e transbordou para o terreno. Vítimas já procuram por solução.

Previsão para este fim de semana é de mais chuva que pode atingir todo o Estado durante a tarde, temperaturas chegam a 38ºC. Na segunda-feira (28), uma frente fria se aproxima e deve baixar as temperaturas principalmente nos municípios das regiões sul e sudeste de MS.

