Investigação em andamento Em operação sigilosa, PF cumpre mandados de busca no presídio da Máxima

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão no presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, hoje pela manhã.

Celas foram vasculhadas, mas a ação ocorreu de maneira discreta, já que, segundo a PF, é parte de uma investigação que corre em sigilo.

Ao Portal Correio do Estado, a PF informou apenas que, com apoio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), Batalhão de Choque da Polícia Militar e a colaboração da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a ação teve os objetivos alcançados e ocorreu sem incidentes.

"O objetivo da ação era conseguir provas que irão compor uma investigação sigilosa, que está em andamento", informou. Outros detalhes como o número de mandados cumpridos e as celas vasculhadas, não foram divulgados.