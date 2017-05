AGILIDADE Em novembro, Procon itinerante atenderá população em feiras de Campo Grande Atendimentos serão das 18h às 22h e também poderão ser feitos em bairros

Parceria firmada nesta manhã entre Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande, permitirá com que o Procon Municipal passe a atender a população em 180 dias. “Hoje garantimos modernidade ao acesso dos cidadãos ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor”, declarou a vice-prefeita, Adriane Lopes que substituiu o prefeito Marcos Trad (PSD) na agenda.

A pasta tem como responsável o subsecretário de Defesa do Consumidor de Campo Grande, Valdir Custódio, e atenderá as necessidades e reclamações de consumidores que estão com processos parados no Procon-MS. “Criamos a subsecretaria de Defesa do Consumidor e agora teremos agilidade. Queremos estar onde o consumidor está”, disse Valdir.

O Procon-MS está estabelecido em Campo Grande há 27 anos e o projeto inicial deveria ter integrado três níveis: o estadual, federal e municipal, o que não acontece na Capital.

Porém, a partir de novembro deste ano, cidadãos poderão recorrer a Justiça por meio de postos do Procon Municipal que estarão espalhados pela cidade. “Estamos desenvolvendo atendimentos em feiras e bairros, onde a população poderá utilizar os serviços depois do expediente, das 18h às 22h”, disse Valdir.

O subsecretário também lembrou que muitos não recorrem ao atendimento porque não têm tempo de ir até a unidade e, por essa razão, poderão usufruir dos serviços em seus bairros. “Temos também 50 feiras registradas na Capital e vamos fazer calendário de atendimento”, explicou.

O local onde será a sede do Procon Municipal ainda não foi definido. "Estamos pensando em convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, mas não definimos onde será o prédio", finalizou o subsecretário.