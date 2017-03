FLAGRANTES Em 'noite da embriaguez', condutores batem carro, furam sinais e são detidos Episódios aconteceram no intervalo de 3h30, ontem, em Campo Grande

Três homens, com idades entre 23 e 38 anos, foram flagrados dirigindo bêbados, na noite de ontem (5), em Campo Grande. Os episódios ocorreram em diferentes situações, porém todos depois de acidentes, também em vários endereços.

Por volta das 19h, motorista, de 35 anos, bateu o Classic que dirigia em automóvel Uno, quando fazia manobra de retorno, no cruzamento entre a Avenida Doutor Gunter Hans e Rua Arquiteto Álvaro Mancini, no Jardim Centenário. Segundo Boletim de Ocorrência, o condutor do Cassic apresentava forte cheiro de bebida, por isso foi submetido a teste de bafômetro e o resultado foi de 0,62 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

2º CASO

Outro acidente aconteceu cerca de uma hora e meia depois, na mesma avenida, mas nas imediações do Jardim Tarumã. Homem, de 38 anos, que dirigia Marajó bateu atrás de Corsa, cujo motorista estava parado à margem da via trocando pneu que tinha estourado devido a buracos no asfalto.

Apresentando sinais de embriaguez, o condutor do Marajó fez teste de bafômetro que deu resultado de 0,53 mg/l para ingestão de bebida alcoólica.

3º CASO

Algumas horas mais tarde, já na principal avenida da Capital, a Afonso Pena, rapaz de 23 anos foi parado por policiais após atravessar direto em dois semáforos vermelhos. Ele dirigia Voyage e teste de bafômetro também deu resultado positivo, com 0,64 mg/l, segundo a polícia.

Todos os condutores foram levados para delegacias plantonistas e deverão responder pelo crime de embriaguez ao volante.