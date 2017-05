Rua Bom Pastor Em menos de uma hora, dois carros capotam em vias diferentes na Capital Corpo de Bombeiros e Batalhão de Trânsito estiveram no local

Dois acidentes envolvendo veículos capotados aconteceu na tarde de hoje, em Campo Grande. Casos aconteceram em locais próximos, na região dos bairros Jardim São Bento e Jardim TV Morena.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a primeira capotagem, que aconteceu no cruzamento das Ruas Aluísio de Azevedo com Manoel Cecílio. Motorista do veículo Honda Fit teria avançado a preferencial e colidido com um Fiat Doblô, que seguia pela Aluísio de Azevedo.

Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) foi chamado e seguradora dos veículos foi ao local. Doblô teria capotado várias vezes e ninguém ficou ferido. Envolvidos no acidente não quiseram falar com a reportagem.

AVENIDA BOM PASTOR

Mulher de 71 anos , condutora de um Chevrolet Ônix, ficou ferida depois de perder o controle do carro e capotar, por volta das 15h, na Avenida Bom Pastor, na Capital. Ela teria batido em um carro parado.

Conforme o tenente Falcão, do Corpo de Bombeiros, vítima não sofreu ferimentos graves e seria encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa. “Ainda não é possível afirmar as causas do acidente, isso a perícia poderá informar”.

Proprietária do automóvel Fiat Punto, que estava parado, preferiu não se identificar e informou que havia estacionado no local há poucos minutos só percebeu que o seu carro estava envolvido no acidente depois da chegada dos militares dos Bombeiros.

"Parei para ir em uma loja e só escutei o forte barulho. Saímos pra ver, chamamos o socorro e só percebi depois que a mulher tinha batido no meu carro", disse ao Portal Correio do Estado.

BPTran também compareceu no local para realizar os levantamentos. Conforme militares, veículo Fiat Punto estava estacionado de maneira regular e causas do acidente serão apuradas.