Trânsito Em menos de quatro horas, acidentes matam duas mulheres na Capital Em um dos casos, jovem morreu apesar de tentativas de reanimação

Dois acidentes de trânsito mataram duas passageiras de moto na tarde de ontem, em Campo Grande. O primeiro caso ocorreu por volta das 15 horas e Geraldina Severino Dias, de 67 anos, morreu horas depois, no hospital. No segundo acidente do dia, jovem de 22 anos morreu depois de motorista que estava em carro ter invadido a preferencial e atingido a moto que ela também ocupava como passageira.

Claudia Carolina dos Santos Lima, de 22 anos, morreu no início da noite de ontem (3) depois de ser arremessada da moto que ocupava como garupa. Motorista de 73 anos que conduzia um Ford Ka teria invadido a preferencial, em cruzamento no Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, rapaz de 20 anos conduzia a moto Honda Twister e seguia pela Avenida Pôr do Sol. Idoso de 73 anos identificado como Estevão de Souza estava em um Ford Ka e seguia pela Rua Itapeva.

O motorista desrespeitou sinalização de parada obrigatória e acabou colidindo na moto. Claudia foi arremessada e jogada contra poste. Apesar das tentativas de reanimação das equipes de socorristas, a jovem morreu no local.

O condutor da moto teve ferimentos pelo corpo, foi levado para Santa Casa da Capital, mas não corria risco de morte. Estevão não teve ferimentos, foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou ingestão de bebida alcoólica.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo e será investigado.

OUTRO CASO

Geraldina Severino Dias, 67 anos, morreu após acidente de trânsito que aconteceu na tarde de ontem (3), na Rua João Hernandez, no Bairro Parati II, em Campo Grande. A mulher era passageira de motocicleta que foi atingida por carro, cuja condutora não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com Boletim de Ocorrência, Geraldina seguia na garupa de Factor pela via pública e, no sentido oposto, seguia Pálio. Ambos os veículos bateram de frente, próximo da Rua Alceu Amoroso Lima.

Os dois ocupantes da moto foram socorridos, mas Geraldina não resistiu aos ferimentos e morreu às 19h25min em hospital. Foi constatado que a mulher que dirigia o Palio não tem habilitação.