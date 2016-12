Aterro fechado Em mais um protesto, caçambeiros

vão à Câmara por abertura de aterro Aterro foi fechado pela Justiça no dia 10 deste mês

Donos de caçambas, que desde o dia 10 deste mês não têm para onde levar entulhos em razão de interdição de aterro, protestam nesta quinta-feira na Câmara Municipal, na última sessão do ano.

Em mais um protesto pelas ruas da cidade, motoristas estacionaram cerca de 20 caminhões caçamba em rua lateral da Avenida Ricardo Brandão e com faixas se mobilizaram para protesto.

Eles querem cobrar dos vereadores ajuda para que o aterro de entulhos, fechado por determinação judicial, seja reaberto.

Fabio Aguiar é dono de 35 caçambas e conta que 28 delas estão com clientes que solicitam a retirada do compartimento, no entanto, sem ter para onde levar o empresário não pode retirar as caçambas.

“Tem cliente me ligando pedindo caçamba, mas eu nem levo as que eu tenho porque não tem para onde levar o entulho”, disse.

Os caçambeiros participam da sessão de hoje da Câmara e pressionam vereadores para que pelo menos novo terreno seja cedido para criação de novo aterro.