RECAPTURADOS Com ajuda de helicóptero, policiais militares prendem criminosos foragidos Policiamento aconteceu no Nova Lima, Estrela do Sul, Carandá Bosque e Noroeste

Durante operação do programa de policiamento ostensivo e preventivo aéreo da Polícia Militar, o 9ª Batalhão recapturou criminosos com mandado de prisão em aberto. A operação, que aconteceu na tarde de ontem (4), abrangeu os bairros Nova Lima, Estrela do Sul, Carandá Bosque, Jardim Noroeste e região.

Os foragidos com passagem por tráfico de drogas estavam em pontos distintos e, ao visualizarem as viaturas, tentaram fugir, porém, com apoio da aeronave Harpia 01, militares prenderam os suspeitos.

Motocicleta que havia sido furtada foi recuperada durante os trabalhos.

O policiamento encerrou com abordagem de 84 pessoas, 19 veículos, cinco pessoa conduzidas à delegacia, três mandados de prisão cumpridos, dois autos de infração emitidos, um veículo encaminhado ao Departamento de Trânsito (Detran) e outro recuperado.

A operação da Polícia Militar acontece diariamente, desde o dia 20 de abril, e o helicóptero PT-GMS, conhecido como Harpia 01, é empregado no policiamento ostensivo, preventivo e repressivo de Campo Grande, atuando isolada ou conjuntamente com os batalhões. A aeronave e o efetivo permanecem em sua base durante todo o período do serviço acompanhando pela rede de rádio, telefone e outros canais as ocorrências em andamento e solicitações das viaturas.

De acordo com o piloto da aeronave, tenente coronel PM, Rosalino Gimenez Filho, a presença da aeronave nos locais de ocorrências gera nos policiais sensação de segurança e melhor respaldo para executar as atividades operacionais, pois em comunicação com a aeronave, o operador tem informações privilegiadas, onde helicóptero é ‘excelente plataforma de observação’ e tem raio de visão de 360º numa distância aproximada de 10 quilômetros.