PRESENTE ANTECIPADO Em carta ao Papai Noel, menino pede para conhecer Bombeiros e tem sonho realizado Pedido de Natal do menino foi atendido pelos militares na tarde de hoje

Três dias antes do Natal, Adriel, de 10 anos, já teve o pedido feito ao Papai Noel atendido. Em carta, o menino confidenciou que seu sonho seria conhecer uma corporação e militares do Corpo de Bombeiros, pessoas que considera os seus heróis.

Conforme a irmã de Adriel, Ariane Lemes Matoso, de 23 anos, pedido foi feito há duas semanas quando garoto contou que já tinha escrito a carta ao “bom velhinho”. Ao ler, a família se surpreendeu com o que ele queria ganhar de presente.

“Quando lemos a carta ficamos surpresos, porque foi um pedido inusitado. Ele poderia ter pedido brinquedo, mas queria mesmo era conhecer um quartel dos Bombeiros”, contou a estudante ao Portal Correio do Estado.

A jovem compartilhou a carta com um amigo militar e procedimento para que o presente de Natal do garoto fosse realizado começou a tomar forma.

Poucos dias depois, Ariane foi informada que pedido do irmão seria atendido na tarde de hoje, Adriel faria a tão sonhada visita ao 1º Grupamento de Bombeiros da Avenida Costa e Silva. “Quando fui contar para ele que o Papai Noel tinha atendido ao pedido, ele não acreditou. Ele estava bem ansioso por hoje, com um pouco de vergonha, mas feliz”, relatou.

O tenente Alex Fernandes contou que muitas crianças pedem para conhecer uma corporação, mas o pedido de Adriel foi mais que especial. “O fato dele ter pedido uma visita no quartel como presente de Natal, foi totalmente novo para nós. Imediatamente nos mobilizamos para que tudo fosse preparado para ele”, disse o comandante, emocionado.

Na tarde de hoje, o sonho da criança foi realizado. No pátio do quartel, ele pôde conhecer os equipamentos, viaturas e funções dos socorristas. Aos militares, ele relatou que conheceu o trabalho dos bombeiros em um vídeo que assistiu no computador da irmã e desde então, tem em mente o que quer ser quando crescer.

Ao final da visita, ele ainda foi presenteado com viaturas de brinquedo e saiu satisfeito, decidido sobre o seu futuro. “Um dia quero ser bombeiro e salvar vidas”, finalizou Adriel.