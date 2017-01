HERANÇA MALDITA Em Campo Grande, no lugar de obras concluídas, há apenas placas Estão parados pelo menos 81 empreendimentos, orçados em R$ 130 mi

Campo Grande tem pelo menos 81 obras que ficaram apenas nas placas – ou nem isso – pela administração municipal dos últimos cinco anos. Conforme apuração da reportagem do Correio do Estado, deixaram de ser investidos R$ 130 milhões para a conclusão de prédios, ruas e outras melhorias.

Inacabados, os empreendimentos que deveriam dar qualidade de vida à população, representam transtorno. Os locais que deveriam abrigar unidades de saúde e escolas foram tomados por mato, intensificando-se os riscos à saúde e à segurança públicas.

Anunciado em 2016, último ano de gestão do ex-prefeito Alcides Bernal (PP), o pacote de R$ 22 milhões, em recursos próprios, para pavimentação de dez vias da Capital foi abandonado.

Nenhuma das obras foi concluída e a maioria nem sequer saiu do papel. As únicas duas iniciadas foram paralisadas no começo da disputa eleitoral, em setembro do ano passado.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.