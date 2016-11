CAMPO GRANDE Briga de bar termina com um ferido

a pauladas e outro esfaqueado Os homens não souberam explicar o motivo da briga

Dois homens, um de 39 e outro de 50 anos, foram encontrados feridos pela polícia depois de uma briga em um bar, no Bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Segundo informes policiais, os dois homens discutiram no local e ao se desentenderem, um deles agrediu o outro com uma ripa de madeira nas costas e para revidar, o que foi agredido desferiu duas facadas na coxa do adversário. Eles estavam embriagados e não souberam explicar para a polícia o motivo da briga.

Os dois foram encaminhados para hospitais diferentes e o caso foi registrado em delegacia de polícia da Capital.