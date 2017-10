Em MS Em 8 anos, 2017 é o primeiro sem nenhum projeto de casa popular Queda nas contratações do Minha Casa Minha Vida, no Estado, foi progressiva

As ações para construção de moradias populares em Mato Grosso do Sul pararam em 2017. De acordo com informações do Ministério das Cidades, nenhum projeto para edificação de unidades da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida – para famílias com renda bruta de até R$ 1,8 mil – foi contratado no Estado.

Os dados de contratações deste ano foram atualizados até agosto pela pasta federal. Caso 2017 termine sem iniciativas contempladas, será a primeira vez desde o início do programa, em 2009.

Antes de chegar a zero, a queda na apresentação e no financiamento de projetos para habitação popular em Mato Grosso do Sul se acentuou nos últimos dois anos. O pior resultado foi em 2015, quando 649 unidades da faixa 1 foram contratadas, com financiamento de R$ 18,9 milhões.

O ano passado foi o segundo na série histórica com menos projetos contemplados. Segundo os dados do Ministério das Cidades, 1.091 unidades da faixa mais acessível do Minha Casa Minha Vida terminaram contratadas no Estado, com aporte de R$ 49,3 milhões do governo federal.

*Leia a reportagem, de Jones Mário, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.