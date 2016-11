CAMPO GRANDE Polícia Civil prende três comerciantes

por venda ilegal de botijão de gás Mais estabelecimentos na cidade serão investigados no decorrer da ação

Três comerciantes foram presos, hoje, em flagrante por venda ilegal de gás de cozinha, no primeiro dia da operação “Gás Legal”, deflagrada pela Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), de Campo Grande. Gás era vendido com preço abaixo do mercado.

Conforme o delegado responsável pela ação, Wilton Vilas Boas de Paula, mais de 160 botijões foram apreendidos. “Os primeiros comércios foram fiscalizados porque tivemos denúncias de que estariam vendendo o produto de forma ilegal. Foram seis lugares verificados e só três estavam com a documentação regular”, disse ao Portal Correio do Estado.

Dois dos estabelecimentos irregulares ficavam localizados na região do bairro Danúbio Azul, enquanto o outro, na região do bairro Maria Aparecida Pedrossian. Os autuados, que não tiveram identificação revelada, estão presos na delegacia.

Eles responderão por quatro crimes: ambiental, atividade sem preencher as descrições estabelecidas por lei, colocar em risco a vida das pessoas e a mais grave, contra a ordem econômica, que pode definir pena de até 5 anos de prisão.

Mais estabelecimentos serão fiscalizados no decorrer da ação em vários bairros da Capital. Os locais não foram revelados para não prejudicar as investigações.