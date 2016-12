Saúde Elevadores são construídos e obra de

Hospital do Trauma termina em 90 dias Construção deve ser finalizada antes do prazo

Os elevadores Hospital do Trauma de Campo Grande, anexo a Santa Casa e que darão acesso ao prédio principal, começaram a ser erguidos. A previsão é de esta parte da obra seja finalizada em 90 dias. A construção da unidade está com 50% do cronograma concluído, e conforme reportagem já publicada no Portal Correio do Estado no dia 25 de novembro, pode ser entregue antes do prazo.

Ente os serviços realizados estão prontas as rampas de acesso de emergência, e em andamento 50% de amassamento de paredes, início da pintura externa e a colocação de piso de granito, adequações dos vãos ( aberturas e fechamento de paredes), 80% da adequação da elétrica interna, limpeza externa das fachadas, remoção de azulejos dos banheiros, instalação de bancadas de granito, 80% da guarita, instalação de ar condicionado, tubulação de gases medicinais entre outros. Atualmente cerca de 48 pessoas estão trabalhando na obra.

Com cronograma adiantado, as obras do Hospital do Trauma de Campo Grande podem ser entregues em seis meses. A previsão inicial de término da construção era junho de 2017 e é, agora, em maio do mesmo ano. No entanto, o funcionamento dependerá de nova contratualização, para assegurar recursos para a unidade hospitalar. Para isso, não há previsão, podendo ocorrer, até mesmo, na época do término das obras.

Ao ser entregue, o hospital já deverá contar com a infraestrutura necessária para seu funcionamento. Isso porque, de acordo com a assessoria da Santa Casa, que administra a unidade, os móveis e equipamentos já vêm sendo adquiridos. Uma pendência, no entanto, é a ampliação da cozinha e da lavanderia do hospital, obra que foi prometida pelo governo do Estado no mês passado e ainda não foi iniciada.

Pelo cronograma original, o trabalho deveria corresponder em novembro a 12,5% do total da obras, mas chegou a 24,39%. A partir de agora, de acordo com a empresa Poligonal Engenharia, que está à frente do empreendimento, a tendência é que a obra avance mais rápido, depois que todos os ajustes e readequações foram feitos na primeira fase do projeto. “A parte mais complicada está praticamente superada, que foram os ajustes que tivermos que fazer no projeto, vamos passar para a fase de acabamento e a partir de agora, o trabalho começa a aparecer mais”, afirmou o arquiteto responsável pela obra, Leonardo Ferzik.

Atualmente, os atendimentos de traumatologia respondem por cerca de 70% dos serviços realizados no Pronto Socorro da Santa Casa e a entrega do Hospital do Trauma que tem previsão de ter 126 leitos no total, divididos em 98 para internação, 10 de Unidades de Terapia Intensiva e 18 de observação e cinco salas de cirurgias, vai desafogar o atendimento. A previsão é que a nova unidade tenha capacidade para realizar anualmente 10 mil internações, nove mil cirurgias, 500 internações, 10 mil consultas, além de ampliar os serviços de diagnósticos clínicos e de imagens.

A conclusão da obra do Hospital do Trauma se tornou uma novela. O prédio está há 22 anos em obras, desde a década de 1990, quando no local seria construída a nova maternidade para Campo Grande. Nestas duas décadas, foram várias promessas de retomada do processo, mas, nunca foi colocada em prática efetivamente. As obras pararam pela última vez em 2013. Nesta nova etapa, o valor licitado foi de R$ 8.701.224,58 e a Poligonal apresentou proposta de R$ 8.440.167.45, desconto de R$ 261.057,13, aproximadamente 3% do valor inicial.