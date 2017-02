MATO GROSSO DO SUL Elaboração de projeto para asfaltar região do Indubrasil vai custar R$ 379 mil Tomada de preços será aberta às 14h do próximo dia 22

O projeto de drenagem e asfaltamento na região do "Indubrasil" em Campo Grande foi estimado em R$ 379.559,12.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado de hoje, a licitação com as empresas interessadas em elaborar o "projeto executivo de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Núcleo Industrial" será aberta no próximo dia 22.

À reportagem do Portal Correio do Estado, a assessoria de imprensa do governo informou que a verba que será utilizada para o pagamento do projeto vem do Fundo de Apoio à Industrialização (FAI).

A abertura da licitação será às 14h do dia 22 na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes.